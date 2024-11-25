"С приглашением в НАТО момент был потерян" — Ольга Стефанишина

Завершение войны невозможно без членства страны в ЕС и НАТО.

С приглашением в НАТО момент потерян. Сегодня Украина концентрируется на реализацию обещанного будущим президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает "Мы-Украина".

"Я думаю, что тот момент, который мог бы быть для приглашения в НАТО, не был использован действующей администрацией", — отметила вице-премьер-министр по евроинтеграции", — сказала она.

Стефанишина добавила, что на сегодняшний день Украина сосредоточена по реализации обещанного 47-м президентом США Дональдом Трампом. Но при этом принципиальная позиция Украины — завершение войны невозможно без членства страны в ЕС и НАТО.

Напомним, будущий президент США Дональд Трамп настроен на мир. Он формирует радикальную команду и остается верен своей стратегии переговоров и соглашений с противниками Америки. Итак, пойдет Трамп на "гнилой компромисс" с президентом страны-агрессорки или нет? Известный украинский дипломат Андрей Мельник думаетя. что Трамп не согласится на компромисс с РФ.

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