Трамп готовит указ, который "станет катастрофой для армии США" — The Times

Трамп планирует уволить около 15 000 действующих военнослужащих армии США из-за их "непригодности к службе" после смены пола.

Следующий президент США Дональд Трамп планирует издать указ, который запретит службу в армии США для трансгендерных людей. Это приведет к увольнению тысяч действующих военнослужащих.

Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в армии.

По информации собеседников издания, указ "может быть подписан в первый день возвращения Трампа в Белый дом, 20 января 2025 года".

"Считается, что около 15 000 действующих военнослужащих являются трансгендерами. Они будут уволены по состоянию здоровья, то есть признаны непригодными к военной службе", — отмечает издание.

Также отмечается, что это произойдет в очень неподходящий момент, когда почти все виды американских вооруженных сил не достигают целевых показателей набора.

"78-летний Трамп выступил против практики "пробуждения" в армии, заявив, что некоторые высокопоставленные офицеры зачастую больше заинтересованы в разнообразии, равных правах и инклюзивности, чем в стратегическом планировании", – говорится в материале.

Аналогичный указ Трамп уже издавал во время своего первого президентства, но тогда лишь запретили вступление в армию трансгендерных новобранцев.

"Эти люди будут вынуждены уйти в то время, когда армия не может набрать достаточно людей. Только Корпус морской пехоты выполняет свои показатели по набору. И некоторые люди, которых это коснется, занимают очень высокие должности", — отметил один из источников, утверждающий, что знаком с планами Трампа

Политика конфиденциальности не позволяет точно установить количество трансгендеров в армии США. Но известно, что в 2021 году, когда Джо Байден отменил первый запрет Трампа, гендерная дисфория [стресс, обусловленный разногласием между половой самоидентификацией и биологическим полом – ред.] была диагностирована у приблизительно 2200 человек из почти 1,3 млн военных армии США.

Пит Гегсет, которого Трамп выдвинул на должность министра обороны, публично выступает против "слабого" и "женоподобного" руководства в армии. В одном из выступлений он также заявил, что медицинская помощь трансгендерному персоналу Пентагона – это недопустимая расточительность. По его словам, уделение внимания проблемам столь незначительной кучки людей является примером "трансбезумия".

В то же время военнослужащие-трансгендеры уверены, что новый запрет, который планирует объявить Трамп, не только повлечет за собой значительные личные трудности для определенного количества военных, но и "станет катастрофой для армии США".

Напомним, между тем в России Путин подписал законы, запрещающие пропаганду чайлдфри и усыновление детей гражданам стран, где разрешена смена пола.

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