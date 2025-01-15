В Южной Корее со второй попытки арестовали президента — Yonhap

Презент оставил свою резиденцию в сопровождении конвоя.

В Южной Корее со второй попытки был арестован президент страны Юн Сок Йоль, против которого были предъявлены обвинения после того, как он объявил в стране военное положение.

Об этом информирует Yonhap.

В сообщении указывается, что ордер на задержание Юна исполнен в 10:33 по местному времени.

Презент оставил свою резиденцию в сопровождении конвоя.

Юн Сок Йоль завил, что решил подчиниться правоохранителям, несмотря на то, что считает незаконным расследование против себя.

Сообщается, что президента доставят в Следственное отделение в Гвачхоне де Юн Сок Йоля будет допрошено по делу оглашения им краткосрочного военного положения.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Южной Кореи не смогла арестовать президента в течение пяти часов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Южной Корее выдали ордер на арест президента.

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