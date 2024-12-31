В Южной Корее выдали ордер на арест президента

Перед задержанием президента трижды вызывали на допрос, который он проигнорировал.

В Южной Корее суд выдал официальный ордер на арест президента страны Юна Сок Йоля, чьи полномочия были прекращены в результате импичмента, объявленного парламентом.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

"Суд одобрил ордер на задержание президента Юна, которому был объявлен импичмент в расследовании по введению военного положения", — отмечается в сообщении.

Перед задержанием президента трижды вызывали на допрос по делу об объявлении в Корее военного положения, которое президент проигнорировал.

Такое поведение главы государства дало основание генеральному прокурору обратиться в суд за ордером на арест президента.

Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея на грани нового скандала, Демократическая партия снова требует импичмента президента.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Южной Кореи проигнорировал допрос после решения об импичменте.

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