Категория
Астрология
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Новолуние в Козероге 31 декабря 2024: что стоит делать

Новолуние в Козероге 31 декабря 2024: что стоит делать

Это время, когда дисциплина, мудрость и терпение станут вашими лучшими союзниками на пути к успеху. / Фото: pixabay.com

Новолуние в Козероге 31 декабря 2024 года открывает портал для уверенного строительства будущего, когда важно сосредоточиться на реалистических и долгосрочных целях.

Новолуние в Козероге 31 декабря 2024 года символизирует мощное время для планирования, подведения итогов года и закладки основ для будущих достижений. Козерог как знак зодиака олицетворяет целеустремленность, дисциплину и структуру. Это прекрасный момент для создания четкого плана действий и закрепления намерений на новый год. С эзотерической точки зрения рекомендуется:

Что следует делать:

  1. Создать намерения:

    • Сформулируйте 3-5 четких целей на будущий год. Запишите их, используя положительные формулировки, например: "Я достигаю...", "Я создаю...", "Я открываю новые возможности...".

  2. Провести ритуал очищения:

    • Зажгите свечу белого или зеленого цвета, чтобы очистить пространство и зарядиться новой энергией.
    • Очистите себя с помощью дымления шалфея или лаванды.

  3. Медитация на цели:

    • Произведите короткую медитацию, представляя, как ваши цели уже осуществлены. Концентрируйтесь на ощущениях удовлетворенности, уверенности и гармонии.

  4. Планирование:

    • Запишите конкретные шаги, которые необходимо предпринять для достижения ваших целей. Используйте блокнот или специальный "лунный дневник".

  5. Символический ритуал на успех:

    • Нарисуйте или начертите на листе бумаги символы, которые ассоциируются с вашими целями (например, монета для финансового благополучия, гора для достижения вершин и т.п.).
    • Положите этот лист в место, которое будет напоминать о ваших намерениях (например, на рабочий стол).

  6. Работа с камнями и рунами:

    • Носите амулеты с камнями, которые соответствуют энергии Козерога (горный хрусталь, оникс, гранат).
    • Используйте руну Феху для привлечения изобилия и Гебо для гармонических отношений.

  7. Завершение старика:

    • Завершите уже исчерпавшиеся объекты, чтобы открыть место для нового. Поблагодарите опыт, который они вам дали.

Чего избегать:

  • Не принимайте импульсивных решений — время новолуния способствует обдуманным и стратегическим шагам.
  • Не берите на себя слишком много одновременно — сосредоточьтесь на нескольких приоритетных направлениях.
  • Избегайте конфликтов, ведь энергия в этот день лучше направлена на внутреннее развитие.

Этот молодой человек является началом не только нового месяца, но и нового года, поэтому его энергия может стать прочной основой для ваших достижений в 2025 году.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Идут за успокоением: все больше людей обращаются к астрологии и тарологии    

Идут за успокоением: все больше людей обращаются к астрологии и тарологии    

Похожие темы:

Следующая публикация