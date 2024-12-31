Астрологический прогноз на 31 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: новые дела – по самым разным причинам – и начинать не рекомендуется, зато их можно планировать и обдумывать все детали.
Символ дня: свеча.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.
За какую часть тела отвечает: головной мозг.
Болезни дня: защитные силы организма ослаблены, поэтому велика вероятность подхватить инфекцию: не стоит посещать места массового скопления людей
Питание дня: необходимо отказаться от горячей и острой пищи – она может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Магия и мистика дня: можно делать и заряжать талисманы и обереги, а также снимать порчу и проклятия.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, позитивные, увидев негативный сон, не стоит никому о нем не рассказывать, тогда он не сбудется.
Табу дня: строя планы на будущее, нельзя включать в них негатив для других людей.
Цитата дня: "В основе всех наиболее значительных изменений лежит компромисс" (Сидней Смит).
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