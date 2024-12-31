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Астрологический прогноз на 31 декабря

Астрологический прогноз на 31 декабря

Свеча - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: новые дела – по самым разным причинам – и начинать не рекомендуется, зато их можно планировать и обдумывать все детали. 

Символ дня: свеча. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: красный. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант. 

За какую часть тела отвечает: головной мозг. 

Болезни дня: защитные силы организма ослаблены, поэтому велика вероятность подхватить инфекцию: не стоит посещать места массового скопления людей

Питание дня: необходимо отказаться от горячей и острой пищи – она может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Магия и мистика дня: можно делать и заряжать талисманы и обереги, а также снимать порчу и проклятия. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, позитивные, увидев негативный сон, не стоит никому о нем не рассказывать, тогда он не сбудется. 

Табу дня: строя планы на будущее, нельзя включать в них негатив для других людей. 

Цитата дня: "В основе всех наиболее значительных изменений лежит компромисс" (Сидней Смит). 

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