Астрологічний прогноз на 31 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нові справи – з різних причин – і починати не рекомендується, зате їх можна планувати та обмірковувати всі деталі.

Символ дня: свічка.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір: червоний.

Щасливе каміння дня: гірський кришталь, діамант.

За яку частину тіла відповідає: головний мозок.

Хвороби дня: захисні сили організму ослаблені, тому велика можливість підхопити інфекцію, не варто відвідувати місця масового скупчення людей

Харчування дня: необхідно відмовитися від гарячої та гострої їжі – вона може спричинити проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія та містика дня: можна робити та заряджати талісмани та обереги, а також знімати пороблення та прокляття.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, позитивні, побачивши негативний, не варто нікому про нього не розповідати, тоді він не справдиться.

Табу дня: будуючи плани на майбутнє, не можна включати в них негатив для інших людей.

Цитата дня: "В основі всіх найбільш значних змін лежить компроміс" (Сідней Сміт).

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