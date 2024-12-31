На Сумщині пролунало 55 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 55 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (13 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).

Хотінська громада: здійснено атаки FPV-дронами (8 вибухів).

Миропільська громада: ворог бив з РСЗВ (20 вибухів).

Есманьська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи)

Середино-Будська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (3 вибухи).

Великописарівська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили КАБами по селищу на Харківщині, в результаті чого є загиблий і поранені.

Крім того, ми раніше інформували, що розвідка Британії розкрила деталі нової тактики російських ракетних ударів.

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