В Україні через масовану атаку РФ запровадили графіки відключення світла

Електроенергія зникла у Києві та низці областей України.

У середу, 25 грудня, в Україні почали діяти графіки відключення електроенергії. Причиною стали масштабні ракетні атаки ворога, які завдали значної шкоди енергетичній інфраструктурі країни.

Про це повідомляє ДТЕК..

Енергетики зазначають, що у зв’язку із ситуацією були запроваджені заходи щодо обмеження споживання електроенергії. Жителів регіонів закликають слідкувати за графіками відключень на офіційних ресурсах своїх обленерго.

"Графіки застосування відключень у вашому регіоні – дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго", — йдеться у повідомленні.

Енергетичні компанії наголошують на важливості економії електроенергії та дотримання рекомендацій, аби знизити навантаження на мережу.

Наразі графіки відключень діють у Києві, Одесі, частина Івано-Франківська зовсім без світла.

Графік відключення світла / ДТЕК

Графік відключення світла / ДТЕК

Це вже 13-та масована атака на енергосистему України цього року та 10-та — на об’єкти компанії. Теплоелектростанції ДТЕК обстрілювали понад 200 разів від початку війни.

Нагадаємо, РФ атакувала Україну на Різдво, про наслідки ми писали тут.

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