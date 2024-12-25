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Масований удар по українській енергетиці: на Вінниччині є пошкодження

Масований удар по українській енергетиці: на Вінниччині є пошкодження

Обстріл енергетики. Колаж ТСН.ua

Енергетики вже повернули електрику споживачам.

Вночі 25 грудня ворог знову бив по енергетичній інфраструктурі. На Вінниччині внаслідок атаки є пошкодження.

Про це повідомила перша заступниця Начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна. 

"Станом на ранок, завдяки злагодженій роботі енергетиків, всі споживачі заживлені. Дякую усім службам за оперативність", - зазначила Наталя Заболотна.

Нагадаємо, зранку 25 грудня ворог завдав масованого удару по енергетиці України. Внаслідок обстрілу Івано-Франківщини частина області – без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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