Масований удар по українській енергетиці: на Вінниччині є пошкодження

Вночі 25 грудня ворог знову бив по енергетичній інфраструктурі. На Вінниччині внаслідок атаки є пошкодження.

Про це повідомила перша заступниця Начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

"Станом на ранок, завдяки злагодженій роботі енергетиків, всі споживачі заживлені. Дякую усім службам за оперативність", - зазначила Наталя Заболотна.

Нагадаємо, зранку 25 грудня ворог завдав масованого удару по енергетиці України. Внаслідок обстрілу Івано-Франківщини частина області – без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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