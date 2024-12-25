Масована атака по енергетиці: частина Івано-Франківщини без світла

Різдвяний ранок вкотре показав, що для країни-агресорки немає нічого святого.

Зранку 25 грудня ворог завдав масованого удару по енергетиці України. Внаслідок обстрілу Івано-Франківщини частина області – без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

"Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Дякую кожному з них! І всім, хто у будні та свята, вдень та вночі стоїть на захисті країни та робить все можливе, щоб ми вистояли! Пам’ятаймо: яким би жорстоким ворог не був, йому не вдасться знищити нашу віру та силу духу!", – зазначила вона.

Нагадаємо, зранку 25 грудня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Вона повʼязана з загрозою пусків ракет "Калібр" та Х101 з бортів стратегічної авіації Ту-95мс.

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