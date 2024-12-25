Різдвяна атака: Росія завдала удару по теплоелектростанціям ДТЕК

Сьогодні, 25 грудня, РФ здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК.

Про це повідомили у компанії.

"Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна опинилась під масованим ракетним ударом. У Києві, Дніпрі, Одесі застосовані нові графіки відключення світла.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Росія масовано атакує енергетичну систему України.

Читайте також: