Атака по Україні на Різдво: усе про удари, "прильоти" та наслідки

Як зазначили в ЦПД, росіяни робили все, аби лишити українців без світла, газу, тепла і води.

Російська армія влаштувала атаку по Україні на Різдво ракетами та безпілотниками. Ціллю ворожих ударів знову стала енергетика. У різних куточках країни лунали вибухи.

Усе про масовану атаку по Україні 25 грудня читайте на ТСН.ua.

Спершу вночі російські окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Повітряні сили повідомляли, що ворожі БпЛА атакують країну з півночі, сходу та півдня. Водночас у Росії злетіли борти стратегічної авіації Ту-95, з яких ворог запускає ракети по Україні.

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Протягом ночі та вранці у різних куточках України лунали вибухи та працювала ППО.

Атака на Харків

У Харкові прогриміла серія вибухів. Ворог завдав щонайменше сім ударів по місту, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксували влучання у Салтівському, Київському та Немишлянському районах. На цю хвилину – шість постраждалих. Виникли кілька пожеж у нежитлових будівлях, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак", – йдеться у заяві.

Водночас мер Ігор Терехов повідомив, що на місці "прильоту" у Київському району виникла пожежа, пошкоджено скління навколишніх будинків. У Немишлянському районі був удар по приватному будинку.

Пізніше Терехов також повідомив про удар "Шахедом". На місці "прильоту" по приватному сектору Основʼянського району виникла пожежа в одноповерховому будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Атака на Івано-Франківську область

Під час ранкової тривоги ворог завдав удару і по Івано-Франківській області, повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук. Внаслідок цього частина області залишилася без електропостачання. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Минулося без постраждалих.

Удар по Вінницькій області

На Вінниччині внаслідок атаки є пошкодження, повідомила перша заступниця начальника ОВА Наталія Заболотна.

"Станом на ранок завдяки злагодженій роботі енергетиків всі споживачі заживлені. Дякую усім службам за оперативність", – зазначила Заболотна.

Пошкодження в Житомирській області

Вночі внаслідок атаки у Житомирському районі було пошкоджено дерев’яну занедбану будівлю і загорівся сарай. Як повідомив голова ОВА Віталій Бунечко, завдяки професійним діям працівникам ДСНС пожежу було ліквідовано за 30 хвилин. Травмованих та загиблих немає.

Ситуація в Черкаській області

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що у межах регіону оборонці знищили два "Шахеди". Минулося без наслідків.

"Однак ситуація в енергосистемі країни після обстрілів украй складна. Застосовані графіки відключень. Про зміну ситуації інформуватиму", – зазначив Табурець.

РФ атакувала енергетику

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що під масованою атакою знову опинилася енергетична система України.

"Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження", – написав міністр у Мережі.

Також читайте Масований ракетний обстріл: у ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла для Києва та низки регіонів

Зокрема, під російською атакую опинилися теплоелектростанцмї ДТЕК, було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після припинення обстрілів енергетики оперативно розпочали усувати їхні наслідки та відновлювати роботу обладнання.

"Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії", – зауважили в ДТЕК.

Коментуючи ворожу атаку, голова ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що росіяни "робили все, аби лишити українців без світла, газу, тепла і води".

Відключення світла

В "Укренерго" заявили, що у зв’язку з масштабною ракетною атакою застосовані заходи обмеження споживання.

"Графіки застосування відключень у вашому регіоні – дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго", – повідомили в компанії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! Харків, Дніпро - ДЕСЯТКИ ВИБУХІВ! Ракета ПОЛЕТІЛА НА МОЛДОВУ Й РУМУНІЮ!

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