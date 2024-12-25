На Сумщині пролунав 123 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 57 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 123 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Кролевецька, Зноб-Новгородська громади.

Кролевецька громада: ворог здійснив атаку БпЛА типу «Герань-2» (1 вибух). Внаслідок удару пошкоджено господарчу споруду.

Краснопільська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), атака FPV-дрона (1 вибух).

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (6 вибухів).

Путивльська громада: зафіксовано атаку FPV-дронів (2 вибухи).

Великописарівська громада: 39 мін скинув ворог на територію громади. Також завдано атаку FPV-дронів (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (25 вибухів), FPV-дронами (17 вибухів) та скинули ВОГ з БПЛА (6 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: здійснено атаку FPV-дрона (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники вдарили по цивільному населенню міста Куп'янськ.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна рятується від енергетичної кризи нестандартними заходами.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.