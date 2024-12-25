На окупованій Луганщині майже не працює YouTube - ЗМІ

Окупанти блокують доступ до YouTube жителям Луганщини.
На окупованій території Луганської області американський відеохостинг YouTube не працює навіть з включеними сервісами VPN.
Про це інформує "Реальна газета" з посиланням на повідомлення місцевих жителів.
Місцеві жителі розповіли, що без VPN сервіс не працює взагалі, а для більш-менш нормальної роботи потрібна платна версія VPN, бо з безкоштовними версіями працює упродовж хвилини.
Раніше росЗМІ повідомляли, що наразі відеохостинг не доступний для 80% населення Росії.
Експерти кажуть, що влада РФ фактично заблокувала роботу YouTube на підконтрольній Кремлю території через так зване "уповільнення".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії почали блокувати доступ до YouTube.
Крім того, ми раніше інформували, що у Росії сталися масштабні збої в роботі соцмереж і провайдерів.
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