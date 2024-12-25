Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 25 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

БпЛА в центрі та на південному сході Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на півночі Київщини, курс - західний;

БпЛА на межі Київщини і Вінниччини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на півдні Хмельниччини, курс - західний;

Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять з брянщини на Чернігівщину, курс - південний/південно-західний;

Тернопільська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА з південного напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сумщині рятувальники опинилися під повторним ворожим ударом під час ліквідації пожежі на фермі.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни хочуть створити новий рід військ.

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