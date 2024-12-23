Росіяни хочуть створити новий рід військ: про що йдеться

Путін наголосив на потребі нарощувати кількісні показники з виробництва безпілотників та розширювати навчання операторів дронів з урахуванням бойового досвіду.

Росія має намір сформувати "війська безпілотних систем". Створення нової структури мають завершити у третьому кварталі наступного року.

Про це сказав міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов на одному із засідань колегії оборонного відомства РФ, пише Defesce Express.

За словами Бєлоусова:

"РФ щодня експлуатує на полі бою понад 3,5 тисячі безпілотників" (перевірити дані неможливо);

"головне завдання полягає у вдосконаленні тактико-технічних характеристик (дальність, тривалість польоту та стійкість в умовах роботи засобів радіоелектронні зразки)

"Як відзначають самі росіяни, створення нового роду військ передбачає створення "теорії та практики підготовки ведення бойових дій оперативного масштабу". Загалом виглядає так, що РФ планує створювати нову структуру не на папері, а з урахуванням усіх особливостей та потреб включно з підготовкою особового складу та реорганізацією тих чи інших навчальних програм тощо, як це все буде на практиці – вже інша історія", – йдеться у виданні.

У РФ відзначають критичну потребу у формуванні окремих частин для безпілотних систем (поки, судячи з усього, йдеться передусім про повітряну компоненту), інфраструктуру, забезпечення тощо. Зокрема розглядається створення окремих дивізіонів, водночас підрозділи військ безпілотних систем за аналогією з військами протиповітряної оборони будуть входить до складу сухопутний, повітряних сил тощо.

"Окремо російські експерти наголошують на потребі у безпілотниках стратегічної розвідки, причому прямо говорять про потребу скопіювати досвід Сполучених Штатів у цьому напрямку", – резюмували у Defesce Express.

Нагадаємо, у Росії на території економічної зони "Алабуґа" спалахнув військовий об'єкт. Внаслідок цього знищено склад із деталями до "Шахедів" на 16 мільйонів доларів.

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