Россияне хотят создать новый род войск: о чем идет речь

Россия намерена сформировать "войска беспилотных систем". Создание новой структуры должно быть завершено в третьем квартале следующего года.

Об этом сказал министр обороны РФ Андрей Белоусов на одном из заседаний коллегии оборонного ведомства РФ, пишет Defesce Express.

По словам Белоусова:

"РФ ежедневно эксплуатирует на поле боя более 3,5 тысяч беспилотников" (проверить данные невозможно);

"Главная задача состоит в совершенствовании тактико-технических характеристик (дальность, длительность полета и устойчивость в условиях работы средств радиоэлектронных образцов)"

Как отмечают сами россияне, создание нового рода войск предполагает создание "теории и практики подготовки ведения боевых действий оперативного масштаба". В целом выглядит так, что РФ планирует создавать новую структуру не на бумаге, а с учетом всех особенностей и потребностей включая подготовку личного состава и реорганизацией тех или иных учебных программ, как это все будет на практике – уже другая история», – говорится в издании.

В РФ отмечают критическую потребность в формировании отдельных частей для беспилотных систем (пока, судя по всему, речь идет прежде всего о воздушной компоненте), инфраструктуре, обеспечении и т.д. В частности, рассматривается создание отдельных дивизионов, в то же время подразделения войск беспилотных систем по аналогии с войсками противовоздушной обороны будут входить в состав сухопутных, воздушных сил и т.п.

"Кроме российские эксперты отмечают потребность в беспилотниках стратегической разведки, причем прямо говорят о необходимости скопировать опыт Соединенных Штатов в этом направлении", – резюмировали в Defesce Express.

Напомним, в России на территории экономической зоны "Алабуга" вспыхнул военный объект. В результате уничтожен состав с деталями к "Шахедам" на 16 миллионов долларов.

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