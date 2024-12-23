Атака дронами по Украине: сколько БпЛА сбили Силы ПВО

Наши защитники неба отработали по полной.

За сутки Силами ПВО сбито 25 вражеских дронов. Еще 25 БпЛА – не достигли своих целей (локационно потеряны).

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Как отмечается, с 10.00 22 декабря по 09.00 23 декабря 2024 года противник атаковал 72 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов по направлениям Брянск, Орел (РФ).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено ущерб 47 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях", – говорится в сообщении.

Из-за активного противодействия Сил обороны 25 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены. Без отрицательных последствий.

Ранее мы сообщали, что 22 декабря в Киевской области дважды через несколько часов звучала воздушная тревога. Работала ПВО по враждебным БпЛА.

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