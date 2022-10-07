Где и как хранить муку, чтобы в ней не завелись жучки

Если правильно хранить запасы муки, то в ней точно не заведутся жучки. Как это делать – читайте в материале ТСН.ua.

К сожалению, со временем в муке появляются вредители, особенно жучки, моль и черви. Их можно даже принести в пакет вместе с покупкой. И тогда они могут испортить все остальные продукты бакалейной группы. Поэтому нужно запомнить, как правильно хранить муку.

После того как вы вскрыли упаковку с мукой, желательно пересыпать продукт в другую тару. Лучше всего подойдет стеклянная банка с крышкой, которая герметично закрывается. Если у вас таковой нет, можно использовать пластиковые контейнеры или мешки. Но в последнем случае выбирайте натуральные материалы. Например, отличным вариантом может стать лен.

Когда вы пересыпали муку в стеклянную тару, пластиковый контейнер или мешок, лучше хранить продукт в холодильнике или закрытом шкафчике.

Обратите внимание, для длительного хранения муки температура воздуха должна быть не выше +15 градусов.

Если вы собираетесь использовать балкон, запомните, что он подходит только зимой и только в том случае, если на него не падают прямые солнечные лучи.

Естественно, хоть какой продукт имеет свои сроки хранения. Если говорить о льняной или кукурузной муке, то это не более 3-6 месяцев. А вот ржаную можно без проблем хранить полгода, а иногда и сверх этого срока. Рисовая и пшеничная мука хранится до 9 месяцев.

Но если хранить пшеничную муку при низких температурах, то срок хранения можно увеличить до 2 лет.