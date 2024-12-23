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США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь

США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Госдепартамент США

Отмечается, что граждане США должны регулярно пересматривать возможные планы по выезду в случае чрезвычайной ситуации.

Госдепартамент США настоятельно рекомендовал гражданам страны, находящимся в Беларуси, как можно быстрее покинуть эту страну.

Об этом говорится в пересмотренных рекомендациях Государственного департамента США.

В заявлении граждан США призывают не ездить в Беларусь из-за своевольного применения местными властями местных законов, риска задержания, продолжения содействия российской войне против Украины, потенциальных гражданских беспорядков и ограниченных возможностей Посольства помогать американским гражданам, проживающим или путешествующим в Беларусь.

"Граждане США в Беларуси должны немедленно уехать", – отмечается в сообщении.

Гражданам США рекомендуют избегать публичных демонстраций, ведь белорусские власти применяли силу для разгона мирных демонстрантов. Прохожие, в том числе иностранные граждане, могут столкнуться с возможностью ареста или задержания.

В Госдепе также рекомендовали гражданам пересмотреть ввоз электронных устройств в Беларусь.

"Граждане США должны считать, что все электронные коммуникации и устройства в Беларуси контролируются белорусскими службами безопасности. Службы безопасности Беларуси арестовали граждан США и других иностранных граждан на основании информации, найденной на электронных устройствах, в том числе и информации, которая была создана, передана или сохранена под время пребывания в другой стране", – говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане США должны регулярно пересматривать возможные планы по выезду в случае чрезвычайной ситуации. Пограничные пункты с соседними государствами иногда закрываются без уведомления. Возможно дополнительное закрытие пунктов пропуска на границах Беларуси с Литвой, Польшей, Латвией и Украиной.

Рекомендации для граждан США, решивших поехать в Беларусь:

  • Имейте план на случай чрезвычайных ситуаций, который не полагается на помощь правительства США. Просмотрите контрольный список путешественника.
  • Посетите веб-сайт для путешествий в зоны повышенного риска.
  • Просмотрите ввоз электронных устройств в Беларусь.
  • Выйдите из всех аккаунтов социальных сетей и не входите в них, находясь в Беларуси.
  • Избегайте демонстраций и скоплений людей.
  • Следите за местными и международными СМИ по поводу критических событий и будьте готовы корректировать свои планы на основе новой информации.
  • Убедитесь, что проездные документы действительны и быстродоступны.
  • Зарегистрируйтесь в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) для получения уведомлений и облегчения определения местоположения в чрезвычайных ситуациях.
  • Следите за сообщениями Госдепартамента в Facebook и X/Twitter.
  • Ознакомьтесь с отчетом о безопасности в Беларуси.
  • Посетите страницу CDC, чтобы получить последнюю информацию о здоровье в путешествиях.

Кстати, 8 декабря Посольство США призвало граждан проявлять повышенную осторожность из-за роста угроз со стороны российских ракет и беспилотников, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины.

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