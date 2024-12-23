США закликали своїх громадян негайно залишити Білорусь

Наголошується, що громадяни США повинні регулярно переглядати можливі плани виїзду в разі надзвичайної ситуації.

Держдепартамент США наполегливо рекомендував громадян країни, які перебувають у Білорусі, якнайшвидше залишити цю країну.

Про це йдеться у переглянутих рекомендаціях Державного департаменту Сполучених Штатів.

У заяві громадян США закликають не їздити до Білорусі через свавільне застосування тамтешньою владою місцевих законів, ризик затримання, продовження сприяння російській війні проти України, потенційні громадянські заворушення та обмежені можливості Посольства допомагати американським громадянам, які проживають або подорожують до Білорусі.

"Громадяни США в Білорусі повинні негайно виїхати", – наголошується у повідомленні.

Громадянам США рекомендують уникати публічних демонстрацій, адже білоруська влада застосовувала силу для розгону мирних демонстрантів. Перехожі, зокрема й іноземні громадяни, можуть зіткнутися з можливістю арешту або затримання.

У Держдепі також рекомендували громадянам переглянути ввезення електронних пристроїв до Білорусі.

"Громадяни США повинні вважати, що всі електронні комунікації та пристрої в Білорусі контролюються білоруськими службами безпеки. Служби безпеки Білорусі заарештували громадян США та інших іноземних громадян на підставі інформації, знайденої на електронних пристроях, зокрема й інформації, яка була створена, передана або збережена під час перебування в іншій країні", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що громадяни США повинні регулярно переглядати можливі плани виїзду в разі надзвичайної ситуації. Прикордонні пункти з сусідніми державами іноді закриваються без попередження. Можливе додаткове закриття пунктів пропуску на кордонах Білорусі з Литвою, Польщею, Латвією та Україною.

Рекомендації для громадян США, які вирішили поїхати до Білорусі:

Майте план на випадок надзвичайних ситуацій, який не покладається на допомогу уряду США. Перегляньте контрольний список мандрівника.

Відвідайте веб-сайт для подорожей до зон підвищеного ризику.

Перегляньте ввезення електронних пристроїв до Білорусі.

Вийдіть із усіх облікових записів соціальних мереж і не входьте до них, перебуваючи в Білорусі.

Уникайте демонстрацій і скупчення людей.

Стежте за місцевими та міжнародними ЗМІ щодо критичних подій і будьте готові коригувати свої плани на основі нової інформації.

Переконайтеся, що проїзні документи дійсні та легкодоступні.

Зареєструйтеся у програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP), щоб отримувати сповіщення та полегшити визначення вашого місця перебування у надзвичайних ситуаціях.

Стежте за повідомленнями Держдепартаменту у Facebook і X/Twitter.

Перегляньте звіт про безпеку в Білорусі.

Відвідайте сторінку CDC, щоб отримати найновішу інформацію про здоров’я у подорожах.

До слова, 8 грудня Посольство США закликало громадян виявляти підвищену обережність через зростання загроз з боку російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливу цивільну інфраструктуру України.

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