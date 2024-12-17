Лукашенко попросив "Орєшнік" у Путіна: чи є загроза для українських міст

Російський президент-диктатор Володимир Путін може перемістити ракети "Орешник" на територію Білорусі. Білоруський "президент" Олександр Лукашенко попросив кремлівського "фюрера" про це.

Навіщо це Лукашенку, пояснив керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі FREEДОМ.

"Коли Лукашенк говорить про те, що він буде розміщувати цей комплекс максимально близько до цілей, які слід вразити "Орєшником", говорить про те, що він запрошує поляків, українців, прибалтів, німців, знищувати ці пускові установки превентивно, з використанням тактичної зброї, тактичних ракет, для яких ця дальність і є робочою", - наголошує експерт.

Павло Лакійчук наголошує, що в цьому питанні Лукашенко блефує. Втім, коли його блеф застосовується, то треба розуміти, що друга сторона може і "моргнути".

"Я думаю, якщо Лукашенко дійсно після 2025 року буде демонструвати такі самі фінти, як Путін - бити по Житомиру, Кракову або Вільнюсу, безумовно, такі установки будуть знищуватися і так далі", - пояснив співрозмовник.

За словами експерта, Лукашенко блефує насамперед для того, щоб зберегти контроль над білоруською армією, адже це є інструментом збереження його власної влади.

"Лукашенко знає, що логіки в розміщенні "Орешника" немає. Тому він просить у Путіна, навіть не просить, а стверджує, що Путін нібито йому дозволить розміщувати ці ракети на його території для картинки, для Путіна особисто. Сам запуск багатоступеневої балістичної ракети середньої дальності по ближніх цілях - безглуздий", - додав Лакійчук.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко попросив у Путіна ракету "Орєшнік", аби розмістити її на території РБ. Все це схоже на посилене брязкання Кремлем "ядерною дубиною", вважають в ISW.

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