Чи вдарить Путін "Орєшніком" знову: що кажуть у ЗСУ

Російський президент-диктатор Володимир Путін не стомлюється погрожувати вдарити новою балістичною ракетою "Орєшник" по Україні.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в коментарі "24 Каналу".

З його слів, попередній удар цим озброєнням суттєвого ефекту не досягнув. Адже військової точки зору неефективно запускати ракету за десятки мільйонів доларів без ядерного боєзаряду.

"Ми розуміємо, що це більше була інформаційна кампанія. З військової точки зору бити такими ракетами по території України недоцільно. Але ми розуміємо, що війна в Україні вже давно перетворилася для Путіна у політичне виживання. Завдання, які він ставить, дуже часто не мають військової доцільності", - висловився Тимочко.

Тимочко висловив думку про те, що атаки "Орєшником" можуть повторитися. Справа у тому, що кремлівському "фюреру" важливо підтримувати свій імідж, а також залякувати Україну та її союзників.

"В будь-якому випадку сподіваємося, що до цього не дійде. Але за будь-якої повітряної тривоги громадянам варто спускатися до укриття. Важко прорахувати, що в голові Путіна. Тим паче що він розглядає всю цю ситуацію як політичну доцільність в плані виживання його диктаторського режиму", - розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, видання FT повідомило, коли Путін буде готовий вдруге запустити "Орєшнік" по Україні. Зазначається, що РФ використовуватиме ракету з метою залякати Україну та її союзників.

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