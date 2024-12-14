У Польщі заявили про близьку перспективу припинення вогню в Україні

У Варшаві називають ситуацію на фронті складною.

Перспектива припинення вогню в Україні швидко наближається. Втім, розв’язана Росією війна не закінчиться швидко.

Про це заявив уповноважений представник польського уряду з відновлення України Павел Коваль, повідомляє RMF 24.

За його словами, незважаючи на все ще надзвичайно складну ситуацію на фронті, перспектива припинення вогню стрімко наближається. Польський політик оцінює, що війна в Україні закінчиться не швидко, але "буде припинення вогню" і завершення гарячої фази конфлікту.

На запитання, чи буде закінчення вогню відповідно до нинішніх ліній фронту означати безповоротну втрату території Україною, Коваль відповів негативно.

"Сьогодні є Путін, завтра його не буде", - цитує видання польського політика.

Окрім того, він запевнив, що Захід орієнтований не на нинішній стан ситуації, а на кордони української держави, які визнані міжнародним правом.

Нагадаємо, раніше польський прем'єр Дональд Туск остаточно відповів, чи відправлять союзницькі війська до України. Так, з його слів, наразі поки немає планів щодо направлення союзницьких військ до України. Зокрема, Польща поки що не вдаватиметься до таких дій.

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