Росіяни вночі випустили понад 100 "Шахедів": де гриміли вибухи

Сьогодні вночі росіяни продовжили свої атаки по Україні - запускали "Шахеди".

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"У ніч проти 14 грудня 2024 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово. Усього застосовано 132 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 58 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Крім того, через активну протидію Сил оборони 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), два повернулись до Росії.

Нагадаємо, росіяни знову атакували Україну ударними дронами. Зокрема, безпілотники запустили по Києву.

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