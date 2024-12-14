Россияне ночью выпустили более 100 "Шахедов": где гремели взрывы

Сегодня ночью россияне продолжили свои атаки по Украине – запускали "Шахеды".

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"В ночь на 14 декабря 2024 года противник атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово. Всего применено 132 вражеских БпЛА", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 58 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 72 вражеских беспилотника не достигли своих целей (локационно потеряны), два вернулись в Россию.

Напомним, россияне снова атаковали Украину ударными дронами. В частности, беспилотники запустили по Киеву.

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