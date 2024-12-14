Удары по украинской энергетике: аналитики объяснили цель РФ

Новые удары РФ по украинской энергетике являются частью более широкой кампании. Она направлена на погружение Украины в холод этой зимой.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Россия неоднократно атаковала инфраструктуру Украины осенью и зимой с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году. В частности, РФ недавно нанесла масштабные удары по украинской инфраструктуре, а именно – 16-17 и 25-26 ноября.

Минобороны РФ 13 декабря заявило, что российские войска нанесли ответный удар на украинский удар по Таганрогу Ростовской области 11 декабря, во время которого были использованы предоставленные Западом американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Хотя, отмечают в ISW, россияне, вероятно, планировали совершить такой удар вне зависимости от случившегося и удобно используют атаку 11 декабря для оправдания своих ударов по украинской энергетике.

По мнению аналитиков, российские сообщения, очевидно, направлены на достижение двух целей.

Во-первых, на то, чтобы смягчить призывы российского ультранационалистического сообщества к возмездию за украинские удары по России.

Во-вторых, сообщения призваны поддержать кампанию Кремля по рефлексивному контролю, направленную на то, чтобы заставить западные страны принять решение об использовании Украиной оружия и предстоящих мирных переговоров, которые принесут пользу России.

Напомним, атака 13 декабря этого года – это уже была 12 массированная атака по украинской энергетике и 9 массированная атака по энергетическим предприятиям ДТЭК. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.