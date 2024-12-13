Ракетная атака по Одессе 13 декабря: что происходит в городе

Остановился электротранспорт, в городе нет воды.

Утром в Одессе раздался взрыв. В регионе продолжается воздушная тревога.

Сейчас в городе не работает электротранспорт. Кроме того, отсутствует вода из-за массовых российских обстрелов.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога в регионе объявлена в 6:02 из-за применения баллистического вооружения с южного направления. Позже в 7:11 в Воздушных силах сообщили о ракетной опасности.

Мэр города Труханов сообщил о серии взрывов в Одессе. Какие последствия – пока неизвестно.

Россия утром выпустила ракеты по Украине. В частности, зафиксированы пуски "Калибров". Кроме того, враг поднял в воздух истребитель МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также: