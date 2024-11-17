Ракетный удар по Одесской области: погибли два человека

На месте атаки работают соответствующие службы.
В результате российской атаки по Одесчине погибли два человека.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
"Также ранения получил 17-летний парень. В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую помощь. Что касается ситуации в регионе. По состоянию на сейчас в Одессе начало постепенно возобновляться водоснабжение. Продолжается устранение последствий вражеских обстрелов, чтобы вернуть к абонентам в городе и области тепло и электроэнергию", – уточнил он.
Ранее стало известно, что после взрывов в Одессе 17 ноября исчез свет, вместе с ним и вода. Электротранспорт не работает. В результате вражеской атаки пострадала энергетическая инфраструктура Одесчины.
Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром 17 ноября Россия выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов. Украинские силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей.
Все детали утренней атаки читайте в нашей новости.
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