В Одессе нет света и воды после взрывов, электротранспорт не работает

После взрывов в Одессе 17 ноября исчез свет, вместе с ним и вода. Электротранспорт не работает. В результате вражеской атаки пострадала энергетическая инфраструктура Одесчины.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

"В регионе есть перебои со снабжением тепла, воды и электроэнергии. Применяются экстренные отключения света по указанию "Укрэнерго". Больницы и другие объекты критической инфраструктуры работают с помощью генераторов", — написал он.

Все уполномоченные службы работают над устранением повреждений. В настоящее время специалисты принимают все возможные меры, чтобы тепло и водоснабжение были восстановлены в течение нескольких часов.

Энергетики непрерывно работают над устранением последствий обстрелов.

В области развернуто 445 пунктов. Еще 357 при необходимости будет открыто дополнительно.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром 17 ноября Россия в целом выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов. Украинские силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей. По его словам, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков.

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