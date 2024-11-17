В Одесі немає світла та води після вибухів, електротранспорт не працює

Після вибухів в Одесі 17 листопада зникло світло, разом з ним і вода. Електротранспорт не працює. Внаслідок ворожої атаки постраждала енергетична інфраструктура Одещини.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"У регіоні є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії. Застосовуються екстрені відключення світла за вказівкою "Укренерго". Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури працюють за допомогою генераторів", - написав він.

Усі уповноважені служби працюють над усуненням пошкоджень. На цю хвилину спеціалісти вживають усі можливі заходи, аби тепло та водопостачання були відновлені упродовж декількох годин.

Енергетики безперервно працюють над усуненням наслідків обстрілу.

В області розгорнуто 445 пунктів. Ще 357 при потребі буде відкрито додатково.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що вночі та вранці 17 листопада Росія загалом випустила по Україні близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей. З його слів, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків.

Усі деталі ранкової атаки читайте у нашій новині.

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