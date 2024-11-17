Польща підняла авіацію через ракетну атаку РФ по Україні

Військове командування Республіки Польща підняло в повітря польську та союзницьку авіацію через ракетну атаку, яку сьогодні влаштувала Росія.

Про це повідомляє Оперативне командування польської армії у соцмережі Х.

Зазначається, що через масований напад Російської Федерації, яка завдає ударів крилатими, балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі.

"Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Групи збройних сил (ГЗС) активізував усі наявні в його розпорядженні сили і засоби, піднято на чергування чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі після 3:00 росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Наразі в Україні оголошена повітряна тривога.

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