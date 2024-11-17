Окупанти атакували Київ: перші подробиці

Є постраждалі через ворожий удар.

У центрі Києва через падіння уламків безпілотника палав дах житлового будинку.

Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

"Внаслідок ракетного удару по Києву через падіння уламків в Печерському районі сталось загорання на покрівлі 5-поверхового житлового будинку", - написав він.

Мер міста Віталій Кличко уточнив, що одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на четвертому поверсі пошкоджені стіна та стеля.

Нагадаємо, цієї ночі після 3:00 росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Наразі в Україні оголошена повітряна тривога.

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