Оккупанты атаковали Киев: первые подробности

В центре Киева из-за падения обломков беспилотника горела крыша жилого дома.

Об этом сообщил глава КМВА Сергей Попко.

"В результате ракетного удара по Киеву из-за падения обломков в Печерском районе произошло возгорание на кровле 5-этажного жилого дома", — написал он.

Мэр города Виталий Кличко уточнил, что одна пострадавшая женщина была госпитализирована в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БпЛА. Предварительно в квартире на четвертом этаже повреждены стена и потолок.

Напомним, этой ночью после трех часов россияне подняли в воздух 17 стратегических бомбардировщиков Ту-95. В настоящее время в Украине объявлена воздушная тревога.

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