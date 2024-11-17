Астролог назвал знаки Зодиака, чья непоследовательность сбивает окружающих с толку

В отношениях с окружающими людьми очень важно взаимопонимание, которого, увы, удается достичь далеко не всегда.

Его не удастся достичь по самым разным причинам, многие из которых носят случайный, а потому временный характер. Но есть люди, с которыми – в силу взбалмошности их характера – очень сложно найти общи язык постоянно. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, чья непоследовательность сбивает окружающих с толку.

Водолей

Водолеи – самый непредсказуемый знак Зодиака, представители которого сами не всегда знают, чего им от себя ожидать, а уж о других и говорить не стоит. Лучший способ поладить с ними – принимать их такими, какие они есть, и не пытаться их переделать – все равно ни у кого это не получится.

Близнецы

У Близнецов, как говорят в народе, семь пятниц на неделе: сегодня они скажут одно, а завтра, несмотря на то, что собеседник настроился на предыдущие договоренности, – совсем другое, С таким человеком трудно общаться, еще сложнее вести с ними дела, и получается это далеко не у всех.

Овен

На Овнов сложно положиться: сначала они загораются идеей, которую им предстоит воплотить в жизнь, а, спустя довольно короткое время, охладевают к ней, сбивая с толку всех, с кем собирались сотрудничать. Все просто – они потеряли к этому делу интерес, что раздражает и обижает окружающих.

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