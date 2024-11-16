На Сумщині пролунав 71 вибух

Протягом минулої доби загарбники здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 71 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів), артилерійські обстріли (8 вибухів), мінометні обстріли (14 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (6 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), мінометний обстріл (1 вибух).

Білопільська громада: ворог вдарив FPV дронами (2 вибухи), з мінометів (2 вибухи), скинув ВОГ з БПЛА (4 вибухи).

Хотінська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), удар FPV дроном (1 вибух), артилерійський обстріл (2 вибухи), обстріл з танка (11 вибухів).

Великописарівська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також завдано удар FPV дроном (1 вибух).

Глухівська громада: ворог атакував FPV дроном (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що патрульна машина потрапила під обстріл у Слов'янську, в результаті чого є поранені.

Крім того, ми раніше інформували, що в поліції показали кадри наслідків ворожих ударів по Харкову.

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