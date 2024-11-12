Момент вибуху на Курахівській дамбі потрапив на відео

На ролику видно яскравий спалах вогню та клуби диму, який здіймається в небо.

Момент вибуху на дамбі Курахівського водосховища був зафіксований на відео. На кадрах видно детонацію та пошкодження внаслідок вибуху.

Ексклюзивні кадри того, що сталося на конструкції, отримала спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Момент вибуху на дамбі вдалося зафіксувати на відео, очевидно, з дрона. На ролику видно яскравий спалах вогню та клуби диму, який здіймається в небо. Після вибуху помітні пошкодження споруди на дамбі.

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Від 11 листопада після вибуху вода з Курахівського водосховища наповнює річку Вовча у напрямку сіл Богатир, Андріївка та Олексіївка. Місцева влада запевняє, самому Кураховому підтоплення не загрожує. З сіл у зоні ураження більшість мирних жителів були евакуйовані заздалегідь.

Момент вибуху Курахівської дамби потрапив на відео

Нагадаємо, напередодні командир відділення 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов повідомив, що російські війська підірвали Тернівську дамбу Курахівського водосховища. В Курахівський ОВА повідомили, що вода почала заходити до населених пунктів.

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