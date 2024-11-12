Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Момент вибуху на Курахівській дамбі потрапив на відео

Момент вибуху на Курахівській дамбі потрапив на відео

Момент вибуху на дамбі Курахівського водосховища / Скриншот з відео

На ролику видно яскравий спалах вогню та клуби диму, який здіймається в небо.

Момент вибуху на дамбі Курахівського водосховища був зафіксований на відео. На кадрах видно детонацію та пошкодження внаслідок вибуху.

Ексклюзивні кадри того, що сталося на конструкції, отримала спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Момент вибуху на дамбі вдалося зафіксувати на відео, очевидно, з дрона. На ролику видно яскравий спалах вогню та клуби диму, який здіймається в небо. Після вибуху помітні пошкодження споруди на дамбі.

Від 11 листопада після вибуху вода з Курахівського водосховища наповнює річку Вовча у напрямку сіл Богатир, Андріївка та Олексіївка. Місцева влада запевняє, самому Кураховому підтоплення не загрожує. З сіл у зоні ураження більшість мирних жителів були евакуйовані заздалегідь.

Момент вибуху Курахівської дамби потрапив на відео

Момент вибуху Курахівської дамби потрапив на відео

Нагадаємо, напередодні командир відділення 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов повідомив, що російські війська підірвали Тернівську дамбу Курахівського водосховища. В Курахівський ОВА повідомили, що вода почала заходити до населених пунктів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація