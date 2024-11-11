Росіяни підірвали Курахівську дамбу: вода йде по селах, що відомо

На Курахівському напрямку назріває катастрофа! Підірвано Тернівську дамбу, вода вже добирається до населених пунктів.

Що каже місцева влада і наскільки критична ситуація – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

На Курахівському напрямку підірвали дамбу

11 листопада у Мережі почали заявляти, що на Курахівському напрямку підірвали Тернівську дамбу. Про те, що вода вже почала заходити до населених пунктів, "Суспільному" у телефонній розмові підтвердив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун:

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"Нам відомо, що йде вода по селах, що розташовані біля Тернівської дамби. Характер пошкодження, критичність підтвердити не можемо. Огляд дамби не можемо здійснити через постійні обстріли станом на зараз".

Крім цього, за його словами, є дані, що вода підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади:

"Ми маємо по інших населених пунктах Великоновосілківської громади, що там йде вода так як, якщо шлюзи відкриваються. То ми констатуємо те, що дамба, ймовірно, пошкоджена".

Чи був підрив дамби?

Втім, оглянути дамбу біля села Старі Терни Курахівської громади наразі неможливо через обстріли. Як і з’ясувати, чи справді її підірвали. Військові ж пишуть, що це й справді відбулося, і це – справа рук рашистів. Бійці прогнозують, що внаслідок цього будуть підтоплені українські села та дороги.

Фейки росіян про знищення дамби

Водночас у Мережі різні версії: одні пабліки повідомляють, що дамбу знищили росіяни, щоб затопити дороги, якими забезпечується гарнізон у Кураховому, а також українські сили на північ від річки Вовчої та Курахівського водосховища. Рашисти ж традиційно спихують усе на українських військових. Кажуть, мовляв, українці пошкодили дамбу, щоб уповільнити просування російських військ.

Але рашисти були б не рашисти, якби не закидали Мережу фейками. Z-пабліки вже поширили фото нібито зруйнованої Тернівської дамби Курахівського водосховища. Проте на світлині – Козаровицька дамба на річці Ірпінь в Київській області, яку підірвали Сили оборони України у перші дні повномасштабного вторгнення 2022 року.

Ситуація на Курахівському напрямку погіршується

Нагадаэмо, що Курахівське водосховище розташоване на річці Вовча, витік якої біля села Прогрес. Річка протікає Донецькою та Дніпропетровською областями. Місто Курахове стоїть на березі річки та водосховища, як створили, аби охолоджувати Курахівську ТЕС.

Про те, що ситуація навколо Курахового продовжує погіршуватися, пишуть і аналітики Deep State. Там зазначають, що ворог продовжує реалізацію свого масштабного плану огортання міста, заходячи з флангів, тобто хочуть взяти місто в оточення:

"Як ми зазначали раніше, ка*апи, посиливши тиск з нових напрямків, намагаються вийти на логістичні шляхи Сил оборони і з того моменту цей процес тільки набирає обертів. Станом на сьогодні московити штурмують позиції українських військових з півночі, півдня та сходу: північна та південна частини є метою обходу міста з флангів, де противнику важливо взяти, як мінімум, під вогневий контроль трасу Н15 Запоріжжя-Донецьк і достатньо, щоб здійснювати ураження по будь-якому переміщенню. З півдня рух здійснюється по дирекції Ясна Поляна-Максимівка-Трудове, де з постійним тиском і втратами, але ка*апи мають просування. Від ЛБЗ до траси залишається близько 10 км, а ІФС в даному районі залишають бажати кращого (якось згодом ми їх покажемо). З півночі ка*апи зосередили свою максимальну увагу на н.п. Сонцівка, мали спроби успішного заходу в саме село, але поки Силам оборони вдається знищувати піхоту. Постійний тиск малими групами, які в разі виживання стараються заховатися з метою накопичення, даються взнаки і рано чи пізно дадуть можливість закріпитися. Сьогодні ка*апи почали день з активного артобстрілу. Паралельно з цим йдуть активні спроби долазити в Берестки, Старі Терни".

Україна може втратити Курахове?

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Крім цього, аналітики Deep State зазначають, що й східна сторона штурмових дій також дається з успіхом ворогу, який залазить на східні околиці міста і так само пробує насичуватися і закріплятися. Тут як спроба додаткового тиску і відволікального маневру – працює для московитів безпрограшно, адже це додаткова увага ресурсів з нашого боку і можна безкінечно подавати звіти про "повний контроль міста в межах його кордонів", але ситуацію це не змінить.

Також аналітики повідомляють, що одночасно несприятлива обстановка складається в "кишені" в районі населених пунктів Антонівка – Катеринівка – Єлизаветівка, бо там рашисти ще більше активізувалися і постійно лізуть на позиції українських військових. В разі виходу росіян на трасу Н15, ця ділянка буде найнебезпечнішою для перебування. Більше того, аналітики вже заявляють, що втрата Курахового – питання часу:

"Маємо вкотре нагадати, що "брехня нас всіх погубить", але навіть в залученні додаткових ресурсів, які прибувають в район Курахового, виникають питання адекватності розгортання. Такими діями втрата контролю над Кураховим залишається питанням часу. А якщо ще й не взяти під контроль проблему з флангами, то дуже скоро вона перетвориться на чергову катастрофу".

Офіціний коментар Генштабу про Курахівський напрямок

У Генштабі лише написали, що станом на 8:00 за минулу добу на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 48 атак позицій українських військ поблизу населених пунктів Іллінка, Воздвиженка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Антонівка, Дальнє та Катеринівка. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Іллінка.

А вже ближче до вечора ситуацію офіційно прокоментуваали в Донецькій обласній військовій адміністрації. Там підтвердили, що рашсти пошкодили дамбу.

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