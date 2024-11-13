В поліції показали кадри наслідків ворожих ударів по Харкову

У Харкові внаслідок атаки російських безпілотників постраждали четверо людей. За даними вибухотехніків, 13 листопада росіяни застосували БпЛА "Молния-1", спрямований на цивільні об'єкти.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Інцидент стався близько 11:20 у Салтівському районі, де дрон влучив у тролейбусні дроти біля торгового центру, пошкодивши 12 автомобілів. Приблизно годиною пізніше ще один безпілотник вразив багатоповерхівку.

Наслідки атаки на Харків / Фото: Національна поліція України

Наслідки атаки на Харків / Фото: Національна поліція України

"Дістали поранення 74-річні чоловік та жінка. Ще у двох жінок 84 та 53 років гостра реакція на стрес. Пошкоджена стіна між 4 та 5 поверхами та скління будинку. Також пошкоджені 10 автомобілів", - йдеться в повідомлені.

Постраждала жінка / Фото: Національна поліція України

Наслідки атаки на Харків / Фото: Національна поліція України

На місцях подій працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Нагадаємо, РФ ударила дроном по Харкову: стали відомі наслідки обстрілу.

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