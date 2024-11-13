В полиции показали кадры последствий вражеских ударов по Харькову

В Харькове в результате атаки российских беспилотников пострадали четыре человека. По данным взрывотехников, 13 ноября россияне применили БпЛА "Молния-1", направленный на гражданские объекты.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел около 11:20 в Салтовском районе, где дрон попал в троллейбусные провода возле торгового центра, повредив 12 автомобилей. Приблизительно часом позже еще один беспилотник поразил многоэтажку.

Последствия атаки на Харьков / Фото: Национальная полиция Украины

Последствия атаки на Харьков / Фото: Национальная полиция Украины

"Получили ранения 74-летние мужчина и женщина. Еще у двух женщин 84 и 53 лет острая реакция на стресс. Повреждена стена между 4 и 5 этажами и остекление дома. Также повреждены 10 автомобилей", — говорится в сообщении.

Пострадавшая женщина / Фото: Национальная полиция Украины

Последствия атаки на Харьков / Фото: Национальная полиция Украины

На местах происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

Напомним, РФ ударила дроном по Харькову: стали известны последствия обстрелов.

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