Вибухи на Рівненщині: стало відомо, що було ціллю росіян

Сьогодні, 17 листопада, Рівненщина зазнала ракетного удару ворога. Ціллю став об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомили в ОВА.

"Наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Будемо поступово відновлювати електро- та водопостачання. Постраждали також сусідні житлові будинки, там вибиті шибки. Керівництво громади готове надати людям тимчасове житло", - написав очільник ОВА Олександр Коваль.

Раніше повідомлялося, що у Рівному пролунали вибухи.

Наразі в Україні оголошена повітряна тривога. Польща підняла бойову авіацію.

В Україні через масовану атаку, яку сьогодні Росія влаштувала по Україні, запроваджуються екстрені відключення світла.

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