Масований ракетно-дроновий удар: у ЦПД згадали розповіді конспірологів про "таємні перемовини"

Вірити у те, що противник не атакуватиме наші об'єкти, було доволі оманливо.

Зранку 17 листопада армія РФ завдала масованого удару дронами й ракетами по Україні. У ЦПД РНБО прокоментували атаку, згадавши розповіді конспірологів про "таємні перемовини" й "не бити по енергетиці".

Про це написав голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він нагадав: протягом місяця йшлося про те, що у ворога накопичені ракети для обстрілу.

"Не існує жодних теорій змови, є виключно сухий розрахунок. Ворог накопичував ракети для зимових обстрілів, не витрачав їх і працював дешевими "Шахедами", - зауважив він.

Ворог не збирався відмовлятися від ударів по інфраструктурі.

"Україна готувалася до цього. В будь-якому випадку, тримайте кулаки за ППО", - закликав Андрій Коваленко.

Нагадаємо, у центрі Києва через падіння уламків безпілотника палав дах житлового будинку. Є постраждалі через ворожий удар.

Читайте також: