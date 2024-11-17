Масована атака по Україні: які наслідки у Волинській області

Волинська область під час повітряної тривоги зазнала влучань. Постраждала енергетична інфраструктура.

Про це написав голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

За попередньою інформацією - без жертв та постраждалих.

Наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків.

"Ракетна небезпека триває. Залишайтеся в укриттях", - закликали у відомстві.

Нагадаємо, зранку 17 листопада армія РФ завдала масованого удару дронами й ракетами по Україні. У ЦПД РНБО прокоментували атаку, згадавши розповіді конспірологів про "таємні перемовини" й "не бити по енергетиці". Там нагадали: протягом місяця йшлося про те, що у ворога накопичені ракети для обстрілу. Відтак Україна до цього готувалася.

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