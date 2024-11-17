РФ вдарила по Миколаєву: є загиблі та постраждалі

Влада повідомила трагічні новини.
Росія вранці, 17 листопада, завдала удару по Миколаєву. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Постраждав також житловий сектор. Є загиблі та поранені.
За даними очільника ОВА Віталія Кіма, на цей час відомо про чотирьох поранених дорослих та двох дітей.
"Одна дитина госпіталізована, другій надається психологічна допомога. На жаль, є загибла жінка", - зазначив Кім.
Нагадаємо, цієї ночі після 3:00 росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Наразі в Україні оголошена повітряна тривога. Польща підняла бойову авіацію.
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