РФ вдарила по Миколаєву: є загиблі та постраждалі

Росія вранці, 17 листопада, завдала удару по Миколаєву. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Постраждав також житловий сектор. Є загиблі та поранені.

За даними очільника ОВА Віталія Кіма, на цей час відомо про чотирьох поранених дорослих та двох дітей.

"Одна дитина госпіталізована, другій надається психологічна допомога. На жаль, є загибла жінка", - зазначив Кім.

Нагадаємо, цієї ночі після 3:00 росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Наразі в Україні оголошена повітряна тривога. Польща підняла бойову авіацію.

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