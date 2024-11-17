День ангела 17 листопада: кого та як вітати з іменинами

17 листопада 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 17 листопада

17 листопада 2024 року привітайте з іменинами Геннадія, Григорія, Захара, Івана, Михайла, Вікторію.

Геннадій — давньогрецьке ім'я, означає "шляхетний". В дитинстві часто істерить. В дорослому віці стає цілеспрямованим, завжди намагається бути першим.

Григорій — давньогрецьке походження, перекладається як "пильний". В дитинстві активний. В дорослому віці стає зухвалим, імпульсивним, наполегливим.

Захар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "сяйливий". В дитинстві допитливий. В дорослому віці стає справжнім лідером, вміє мотивувати і надихати.

Іван — давньоіудейське ім'я, означає "милість Божа". В дитинстві чуйний. В дорослому віці стає неквапливим, доброзичливим, працьовитим.

Михайло — староєврейське походження, перекладається "хто як Бог". В дитинстві незлобивий. В дорослому віці стає доброзичливим, відрізняється тактовністю.

Вікторія — латинське коріння, тлумачиться як "перемога". В дитинстві вперта. В дорослому віці стає працьовитою, чесною, вимогливою до себе та інших.

День ангела 17 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 17 листопада — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, охороняє від лих і наповнює твоє життя радістю, здоров'ям та теплом. Хай кожен день буде світлим, а серце – спокійним. Щастя, натхнення та здійснення всіх мрій!

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Бажаю тобі легкості в житті, як у крил ангела, і світла в душі, як від променів сонця. Нехай цей день буде наповнений гармонією та теплом. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищаючи від життєвих буревіїв!

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Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів і вказуючи вірний шлях. Хай він принесе мир у твою душу, радість у серце та здійснення бажань. Будь здоровим(-ою), щасливим(-ою) і оточеним(-ою) теплом близьких!

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Бажаю, щоб небесний покровитель завжди був тобі на допомогу, охороняючи від усіх тривог та незгод. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, добра та щирих усмішок. Спокою в серці, світла в душі та натхнення для нових досягнень!

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Нехай цей день принесе тобі нові надії, силу й віру у власні сили. Бажаю, щоб твій ангел завжди йшов поруч, оберігаючи від будь-яких труднощів і даруючи тобі тільки найкраще. Хай кожен твій день буде благословенний теплом і добром!

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