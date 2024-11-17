РФ вдарила ракетами по Полтавщині: деталі від влади

Через ворожу атаку є постраждалі.
Росіяни завдали удару по території Полтавської області. Били по критичній інфраструктурі.
Про це повідомив очільник ОВА Філіп Пронін.
"Уламками ракети пошкоджено скління шести багатоповерхівок у Кременчуцькому районі, загорілися 5 легкових автомобілів. Вогнеборці вже ліквідували пожежу. На жаль, є потерпілі. У важкому стані до лікарні доправили людину, яка зазнала травм у результаті обстрілу", - написав він.
Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що вночі та вранці 17 листопада Росія загалом випустила по Україні близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей. З його слів, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків.
Усі деталі ранкової атаки читайте у нашій новині.
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