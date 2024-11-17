Ворог атакував Львівську область ракетами: загинула жінка, виникли проблеми з теплопостачанням

Зранку ворог атакував Львівську область крилатими ракетами. На жаль, через падіння уламків ворожої ракети у Червоноградському районі одна людина загинула. Йдеться про 66-річну жінку, які на момент атаки перебувала в автомобілі.

Про це написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Щирі співчуття рідним", - зауважив він.

Також поранення дістали двоє чоловіків. Одного госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу.

Окупанти знову били по критичній інфраструктурі

За словами посадовця, пошкоджена магістральна труба теплопостачання. На місце виїхали профільні служби.

"Без теплопостачання тимчасово залишилися 6 тисяч осіб! Розпочали локалізацію пошкодження, за необхідності розгорнемо пункти незламності", - наголосив Козицький.

Внаслідок атаки загорілися 12 гаражів. Для боротьби з пожежею залучили 12 вогнеборців та 3 одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, Україна перебувала під масованим російським обстрілом. Окупанти запускали ударні дрони, крилаті й аеробалістичні ракети по України, зокрема по її енергетиці.

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