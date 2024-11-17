Ракетна атака РФ вивела з ладу частину обладнання ТЕС ДТЕК

За попередньою інформацією, постраждалих серед працівників немає.

Сьогодні російські війська здійснили масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України, зокрема на теплоелектростанції компанії ДТЕК.

Про це повідомила прес-служба ДТЕК.

Внаслідок обстрілів було серйозно пошкоджено обладнання на кількох станціях. Після завершення атак працівники компанії оперативно розпочали роботи з усунення наслідків і відновлення функціонування обладнання.

Це вже восьмий масований обстріл енергетичних підприємств ДТЕК цього року. Всього з початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили понад 190 атак на теплоелектростанції компанії.

Нагадаємо, 17 листопада Росія атакувала Київ ракетами та дронами "Шахед". У Печерському районі пошкоджено будинок, евакуйовано 30 осіб, одна постраждала. У інших районах уламки не спричинили серйозних руйнувань і жертв.

Росіяни завдали трьох ударів по Запоріжжю, спрямованих на критичну інфраструктуру. За інформацією голови Запорізької ОВА, двоє людей отримали поранення.

У Кривому Розі російська ракета влучила в об'єкт інфраструктури, спричинивши великі руйнування, але, на щастя, жертв немає. Пошкоджено житлові будинки та дві школи. Через обстріл виникли аварійні відключення котелень, насосних станцій і мереж водо- та теплозабезпечення. Укренерго застосувало аварійні відключення,

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