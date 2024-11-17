Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ракетная атака РФ вывела из строя часть оборудования ТЭС ДТЭК

Ракетная атака РФ вывела из строя часть оборудования ТЭС ДТЭК

Оборудование ТЭС ДТЭК пострадало от ракетной атаки РФ

По предварительным данным, пострадавших среди работников нет.

Сегодня российские войска совершили массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, в том числе на теплоэлектростанции компании ДТЭК.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

В результате обстрелов было серьезно повреждено оборудование на нескольких станциях. После завершения атак сотрудники компании оперативно приступили к работе по устранению последствий и возобновлению функционирования оборудования.

Это уже восьмой массированный обстрел энергетических предприятий ДТЭК в этом году. Всего с начала полномасштабного вторжения российские войска совершили более 190 атак на теплоэлектростанции компании.

Напомним, 17 ноября Россия атаковала Киев ракетами и дронами "Шахед". В Печерском районе поврежден дом, эвакуированы 30 человек, один пострадал. В других районах обломки не повлекли за собой серьезных разрушений и жертв.

Россияне нанесли три удара по Запорожью, направленных на критическую инфраструктуру. По информации главы Запорожской ОВА, два человека получили ранения.

В Кривом Роге российская ракета попала в объект инфраструктуры, нанеся большие разрушения, но, к счастью, жертв нет. Повреждены жилые дома и две школы. Из-за обстрелов возникли аварийные отключения котельных, насосных станций и сетей водо- и теплообеспечения. Укрэнерго применило аварийные отключения,

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация