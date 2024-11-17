Ракетная атака РФ вывела из строя часть оборудования ТЭС ДТЭК

Сегодня российские войска совершили массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, в том числе на теплоэлектростанции компании ДТЭК.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

В результате обстрелов было серьезно повреждено оборудование на нескольких станциях. После завершения атак сотрудники компании оперативно приступили к работе по устранению последствий и возобновлению функционирования оборудования.

Это уже восьмой массированный обстрел энергетических предприятий ДТЭК в этом году. Всего с начала полномасштабного вторжения российские войска совершили более 190 атак на теплоэлектростанции компании.

Напомним, 17 ноября Россия атаковала Киев ракетами и дронами "Шахед". В Печерском районе поврежден дом, эвакуированы 30 человек, один пострадал. В других районах обломки не повлекли за собой серьезных разрушений и жертв.

Россияне нанесли три удара по Запорожью, направленных на критическую инфраструктуру. По информации главы Запорожской ОВА, два человека получили ранения.

В Кривом Роге российская ракета попала в объект инфраструктуры, нанеся большие разрушения, но, к счастью, жертв нет. Повреждены жилые дома и две школы. Из-за обстрелов возникли аварийные отключения котельных, насосных станций и сетей водо- и теплообеспечения. Укрэнерго применило аварийные отключения,

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